أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تساوى جسديهما بالأرض.. حفار يدهس سيدة وابنتها وسط غضب أهالي البدرشين

Print
تساوى جسديهما بالأرض.. حفار يدهس سيدة وابنتها وسط غضب أهالي البدرشين تساوى جسديهما بالأرض.. حفار يدهس سيدة وابنتها وسط غضب أهالي البدرشين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما عقب تعرضهما للدهس أسفل عجلات حفار بمنطقة جنوب الجيزة، تساوى جسديهما بالأرض مشهد مأساوي خلع قلوب أهالي منطقة البدرشين الذين تواجدوا في مكان الحادث.

كان قسم شرطة البدرشين تلقي بلاغ من الأهالي بمصرع ربة منزل وابنتها، بعد تعرضهما للدهس من حفار، انتقل ضباط القسم إلي مكان الحادث، وتم الاستماع إلي أقوال شهود عيان و تفريغ الكاميرات الموجودة أعلي العقارات بمكان الحادث.

وقالت التحريات أن الحفار المتسبب في دهس السيدة وابنتها أثناء سيرهما بالشارع، ملكا لإحدى الشركات القطاع الخاص، تم ضبط السائق المتسبب في الحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأقرأ أيضا.. اللحظات الأخيرة في حياة البلوجر أشكيناز السبكي: انا جاهزة للموت

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012