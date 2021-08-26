تساوى جسديهما بالأرض.. حفار يدهس سيدة وابنتها وسط غضب أهالي البدرشين

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لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما عقب تعرضهما للدهس أسفل عجلات حفار بمنطقة جنوب الجيزة، تساوى جسديهما بالأرض مشهد مأساوي خلع قلوب أهالي منطقة البدرشين الذين تواجدوا في مكان الحادث.

كان قسم شرطة البدرشين تلقي بلاغ من الأهالي بمصرع ربة منزل وابنتها، بعد تعرضهما للدهس من حفار، انتقل ضباط القسم إلي مكان الحادث، وتم الاستماع إلي أقوال شهود عيان و تفريغ الكاميرات الموجودة أعلي العقارات بمكان الحادث.

وقالت التحريات أن الحفار المتسبب في دهس السيدة وابنتها أثناء سيرهما بالشارع، ملكا لإحدى الشركات القطاع الخاص، تم ضبط السائق المتسبب في الحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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