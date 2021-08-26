«روج لها عبر فيس بوك».. القبض على متهم عرض أسحلة نارية وبيضاء لبيعها

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، وضبطت أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بترويج الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بالإسكندرية، من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بالترويج على قدرته على توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم وتم ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة وطبنجة صوت و10 طلقات صوت و4 قطع أسلحة بيضاء«مطواة»، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بقصد تحقيق مكاسب مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»