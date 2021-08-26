ضبط 15 طن مقطعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملة بالقليوبية

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ضبطت مديرية الطب البيطرى في القليوبية كميات كبيرة من هياكل الدواجن ومقطعاتها خلال حملة مكبرة شنتها المديرية للتاكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

قاد الحملة الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور عفيفي إبراهيم عفيفي رئيس قسم التفتيش بالإدارة،واستهدفت الحملة احد المجازر بناحية شبين القناطر.

وأسفرت عن ضبط ٧٥٠٠ كيلو هياكل دواجن غير صالحة، و١٦٠٠ كيلو دواجن غير صالحة، و٥٧٠٠ كيلو دواجن وكبد وقوانص، وسحب عينات للفحص، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو15 طنا، وتم تحرير التقرير اللازم وتسليمه للقوة المرافقة لاستكمال الإجراءات.