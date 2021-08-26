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ضبط 10061 مخالفًا لارتداء الكمامة و235 قضية تداول «شيشة»

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ضبط 10061 مخالفًا لارتداء الكمامة و235 قضية تداول «شيشة» ضبط 10061 مخالفًا لارتداء الكمامة و235 قضية تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، الخميس، جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 10061 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10002 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 59 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 858 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 235 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1379 أرجيلة.

المصرى اليوم

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