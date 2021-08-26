«الحماية المجتمعية»: تركيب أطراف صناعية لعدد من نزلاء السجون من ذوى الإحتياجات الخاصة

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قام قطاع الحماية المجتمعية بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى بتوفير أطراف صناعية لعدد من نزلاء السجون من ذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أوجه الرعاية الطبية والإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى، وتحقيق التواصل المجتمعى، ودعماً لتوجهات الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها في تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية،حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.