ضبط ٢٥٨٤ مخالفة دوائية في حملة على المنشآت الطبية في منيا القمح

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، وإدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بمنيا القمح، وبالإشتراك مع لجنة من المتابعة والتفتيش بالمحافظة، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بمركز ومدينة منيا القمح، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والمنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

داهمت الحملة مركز طبي للتخسيس يعمل بدون استصدار ترخيص لذلك وبالمخالفة للقانون، وتم العثور على أدوية مهربة مجهولة المصدر دخلت البلاد بطريقة غير شرعية معدة للبيع وغير مصرح بتداولها داخل الأراضي المصرية، بالإضافة لضبط أدوية بدون فواتير بمكان غير مرخص له تداولها، وقام مفتشي الحملة بإثبات المخالفات المذكورة.

وفي سياق متصل قام مسئولي الحملة بتفتيش عدد من الصيدليات العامة بذات النطاق بمنيا القمح، تم خلالها ضبط أدوية غير مسجلة صدر بحقها منشورات من وزارة الصحة بعدم تداولها، بالإضافة لأدوية محفوظة في درجات حرارة غير مناسبة وذلك في عدد من الصيدليات العامة، وبلغ إجمالي المخالفات الدوائية بالمركز الطبي والصيدليات ٢٥٨٤ قرص وكبسول وعبوة وقمع لأدوية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.