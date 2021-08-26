محافظ قنا يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لبحث التوسع في إنشاء مدارس جديدة

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استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم الخميس اللواء يسري سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لبحث سبل التعاون للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة داخل المحافظة، وكذا خطط الإحلال الكلى والجزئى لتوسعات المدارس لحل مشكلة الكثافات وإستيعاب زيادة عدد التلاميذ والطلاب، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عبدالهادى محمد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا.

وأوضح محافظ قنا أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية للبدء في إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة الصالحية على مساحة 4 الآف متر، هذا بالاضافة إلى أنه جاري توفير أرض مناسبة بمدينة قنا لإنشاء مدرسة تجريبية دولية هي الاول من نوعها بالمحافظة من أجل الإرتقاء بمستوى التعليم التجريبي، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع مسئولى مجمع مصانع الألومنيوم لإنشاء مدرسة ثانوية تطبيقية داخل المصنع لتدريب الطلاب على صناعات الألومنيوم، ومن ثم تخريج طلاب مؤهلين للإلتحاق بسوق العمل داخل المصنع.

محافظ قنا يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية

وأشاد الداودي بدور الهيئة في دعم احتياجات المحافظة من المدارس المتنوعة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء المحافظة.

وأضاف رئيس هيئة الأبنية التعليمية حريصة على تقديم كل الدعم للمحافظة سواء من خلال تأثيث المدارس التي تم إنشائها وصيانتها تمهيدا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/2022، أو من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعى مشيرا إلى أن الهيئة تطمح إلى إنشاء مدارس تطبيقية متنوعة في مجال الطاقة الشمسية والإتصالات لمواكبة التطورات المحيطة وتخريج شباب مؤهلين للإلتحاق بسوق العمل .

وأوضح «سالم» أن الهيئة تقوم بتنفيذ 71 مدرسة ما بين إنشاء جديد وتوسع وتعلية وإحلال كلى وجزئى بإجمالى 899 فصل دراسى بتكلفة مالية تصل إلى 335 مليون جنيه، موزعين على 63 قرية في المراكز الخمسة المستهدفة ضمن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى «حياة كريمة» لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 26 مدرسة بنسبة 36% من إجمالى المدارس الجارى تنفيذها .