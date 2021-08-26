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"التجارة" تطلق خدمة لترجمة عقود تأسيس الشركات للإنجليزية إلكترونيًّا

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"التجارة" تطلق خدمة لترجمة عقود تأسيس الشركات للإنجليزية إلكترونيًّا "التجارة" تطلق خدمة لترجمة عقود تأسيس الشركات للإنجليزية إلكترونيًّا
تختصر الوقت والجهد وتسهل الأعمال التجارية والتواصل مع الأسواق

أعلنت وزارة التجارة، عن إطلاق خدمة جديدة لأصحاب الشركات، تُمَكّنهم من الحصول على نسخة إلكترونية مترجمة من عقود التأسيس باللغة الإنجليزية بشكل فوري.

وأوضحت أن الخدمة تختصر الوقت والجهد وتسهل ممارسة الأعمال التجارية وتهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع الأسواق المختلفة والمتحدثين بغير اللغة العربية، دون الحاجة لمراجعة مكاتب ترجمة خارجية بما يسهم في تطوير عملية التعاون العالمي لتوفير الاحتياجات المطلوبة للأعمال التجارية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة لدعم وتمكين قطاع الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال، والاستفادة من توظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي ودعم المنشآت التجارية.

وللاستفادة من الخدمة، دعت الوزارة المستفيدين إلى الدخول على رابط الخدمات الموحد: https://mc.gov.sa/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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