أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمن السيبراني: ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر

Print
الأمن السيبراني: ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر الأمن السيبراني: ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر
مختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.. أكبر منصة عربية بأيادٍ سعودية

الأمن السيبراني: ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر

أعلن الأمن السيبراني اليوم عن تسجيل ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر المختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.

وكان قد دشن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منصة سطر، أكبر منصة عربية في مجال التعلم التقني الإلكتروني، بأيادٍ وجهود سعودية.

وأكد الاتحاد أن المنصة بها أكثر من 1300 درس مصور، فضلاً عن مقالات تعليمية، مضيفاً أنه تم إطلاق برنامج المسابقات الأول "إرباك"، الذي يستعرض أكثر من 50 شركة تقنية ناشئة في الموسم الأول فقط.

وأعلن عن عقد أكاديمية طويق شراكة مع 10 شركات عالمية بافتتاح أكاديمياتها المتقدمة والمتخصصة في الرياض، كما أطلقت أكاديمية طويق مبادرة طويق "ألف"، وهي أضخم مبادرة تقنية في المنطقة، تضم أكثر من 40 معسكراً تدريبياً في كل مناطق المملكة.

ومن جهتها، كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج "همة"، البرنامج الوطني لتنمية التقنية، هو أكبر برنامج حكومي لدعم قطاع التقنية في المنطقة، كما تم تصميم مؤتمر LEAP، وهو منصة للتكامل قبل التفاعل، بوجود أكثر من ألف جهة ومستثمر 400 متحدث و700 شركة ناشئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة