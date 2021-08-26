ضبط مزارع طعن جاره بسبب خلاف على الحد الفاصل بالأرض الزراعية بسوهاج

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تمكنت مباحث مركز شرطة طما في شمال محافظة سوهاج، اليوم الخميس، من ضبط مزارع طعن عامل بمطواه فأصابه بجرح نافذ بصدره، بسبب خلاف بينهما على على الحد الفاصل في الأرض الزراعية بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول محمد. أ. ع «32 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفي مصاباً بجرح شبه نافذ أعلي الصدر من الناحية اليسري، وتم تحويله إلى مستشفي أسيوط الجامعي.

انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وأتهم المذكور في أقواله أمام العقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال، على. م. أ «33 سنة- مزارع» ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات على الحد الفاصل بالأرض الزراعية، وتمكن الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواه»، وأقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.