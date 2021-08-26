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قرار جديد من الداخلية .. 8 جهات تفحص طلبات خلال 24 ساعة وترد عليها SMS ..( التفاصيل )

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قرار جديد من الداخلية .. 8 جهات تفحص طلبات خلال 24 ساعة وترد عليها SMS ..( التفاصيل ) قرار جديد من الداخلية .. 8 جهات تفحص طلبات خلال 24 ساعة وترد عليها SMS ..( التفاصيل )

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أعلنت وزارة الداخلية عن قرار جديد لتطوير الخدمات الجماهيريةالإلكترونية، بان يتم فحص الطلبات خلال 24 ساعة، وإتاحة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن بمراحل التعامل مع الطلب أو البلاغ في 8 جهات ويكون الرد عليها عن طريق رسالة قصيرة SMS .
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار الإستراتيجية المعاصرة للوزارة والتى ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الآداء الأمنى الفعال، وذلك من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة،وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد، فقد تم إعتماد الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المقدمة عبر بوابتى «الوزارة، الرقمية» إلى 24 ساعة».

وأضافت: «تم التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات الإلكترونية قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والإدارة العامة لنظم معلومات المرور والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة لشئون المجندين لتنفيذ تلك الإجراءات وذلك من خلال فحص الطلبات الإلكترونية الواردة وتنفيذها خلال 24 ساعة بدءاً من وقت تقديم طلب الخدمة الإلكترونية وحتى قيام المواطن بسداد مقابل أداء تلك الخدمة، ويعقب ذلك تسليمها في ذات اليوم للبريد ليتولى توصيل المحرر للمواطنين طالبى الخدمة»
وتابعت: «كما تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم الإنتهاء من إتاحة خدمة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن طالب خدمات قطاع الأحوال المدنية بكافة مراحل التعامل مع الطلب وحتى تمام تسليم المحرر لطالبه ببوابة مصر الرقمية أسوةً بما تم مع خدمات المرور المتاحة على ذات البوابة».

وشددت: «هذا وجارى التنسيق مع الجهات المعنية للإنتهاء من تعميم خدمة الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطن طالب الخدمة بموقف طلبه في كافة المراحل الخاصة بإصدار المحررات المطلوبة للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المتاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على المعلومات الدولية الإنترنت».

المصرى اليوم

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