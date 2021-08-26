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إصابة سائق في مشاجرة بسبب أولوية المرور بطوخ

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إصابة سائق في مشاجرة بسبب أولوية المرور بطوخ إصابة سائق في مشاجرة بسبب أولوية المرور بطوخ

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أصيب سائق بعدة إصابات متفرقه في أنحاء الجسد في مشاجرة نشبت بينه وبين طالب على أولوية المرور في الشارع بالدراجات النارية الخاصة بكل منهما في طوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول شاب مصابا بعدة طعنات من جراء مشاجرة.

إنتقلت أجهزة الأمن وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول «م س م» 20 سنة سائق وطرف ثان «أ ا د» 17 سنة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجات النارية الخاصة بكل منهما وحينما توجه الأول لمعاتبة الأخير بمنزله تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة» محدثا إصابته بجرح شبه نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعى بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه، وفر هاربا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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