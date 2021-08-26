ضبط 518 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة مكبرة بالمحافظات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، الخميس، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 197 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهمًا، تضمنت 13 بندقية آلية وبندقية رصاص و24 بندقية خرطوش و14 طبنجة و145 فرد محلي و285 طلقة مختلفة الأعيرة و20 خزينة متنوعة و268 قطعة سلاح أبيض وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين، ارتكبوا 10 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 309 قضايا مخدرات بإجمالي 321 متهمًا ضُبط خلالها كميات متنوعة من مخدر البانجو والحشيش والهيروين والإستروكس والفودو والبودر والهيدرو والشابو والآيس والأفيون، و6558 قرص مخدر.

وتمكنت من تنفيذ 85021 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 37 متهمًا من المتهمين الهاربين، و40 متهمًا بأعمال البلطجة، و376 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 11 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 23582 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.