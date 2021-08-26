ضبط 1265 طن أقماح غير صالحة للاستخدام و20 طن معسِل مغشوش بالقليوبية

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ضبطت مباحث ومديرية التموين في القليوبية مصنع لتعبئة المعسل «الدخان» بدون ترخيص عثر به على كميات كبيرة المعسل المغشوش، حيث يتم تعبئته في عبوات عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، كما تم ضبط أحد المطاحن التابعه للقطاع الخاص بها كميات من القمح المحلي بها تغير في الخواص ومصابة حشريا وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط ضبط مصنع لتعبئة وإنتاج المعسل بدون ترخيص به 19،55 طن معسل خام معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام ومستلزمات إنتاج و3800 عبوة معسل مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام «منتج نهائى» و4000 عبوة كارتونية فارغة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة «أدوات تعبئة» تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط أحد المطاحن التابعه للقطاع الخاص لإنتاج الدقيق البلدي المدعم به 890 طن أقماح تم تجميعها لبيعها في السوق السواء و320 طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص في أوزان الشكائر و55 طن أقماح محلية بها تغير في خواصها الطبيعية مصابة حشرياً و7،500 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر بدون بيانات وتولت النيابة التحقيق.