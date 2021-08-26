محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالمناطق العشوائية

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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، المنبثق من اتفاقية التعاون الموقعة بين صندوق تطوير العشوائيات بالقاهرة ومحافظة قنا، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفه خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور عرفة محمود مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.

توقيع بروتوكول مع شركة المياة بقنا

وأوضح محافظ قنا أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تطوير وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بالمناطق الغير مخططة بمدينة قنا، بإجمالى تكلفة 111 مليون و735 ألف جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، على أن تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المعد لتطوير مناطق «عزبة سعيد- الدقيني- مركز شباب الكنوز- المنشية- عزبة خليفة- الزبيدى- الحصواية- العبابدة- الحاكم العسكري» .

وأضاف «الداودى» أن المحافظة حريصة على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات، والقضاء على أي تحديات من شأنها أن تعيق مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق المستهدفة بالمحافظة، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن القضاء على العشوائيات، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وإحداث نقلة نوعية وحضرية في نمط الحياة العمرانية التي تحقق طموحات المواطن والنهوض بمستواه المعيشى.