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ترتدي قميصا طبيا وكانيولا.. تكثيف الجهود لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة بالقناطر

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ترتدي قميصا طبيا وكانيولا.. تكثيف الجهود لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة بالقناطر ترتدي قميصا طبيا وكانيولا.. تكثيف الجهود لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة بالقناطر

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تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مجهولة في العقد الثالث من العمر بأحد المجاري المائية بأرض زراعية بمنطقة باسوس التابعة للقناطر الخيرية.

وتلقى مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من الأهالى بمنطقة باسوس، بالعثور على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث من العمر بأحد المجاري المائية في الأراضي الزراعية، وترتدي ملابسها كاملة، وعُثر على كانيولا طبية بذراعها اليمنى، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية.

وتم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة لا توجد بحوزتها أي أوراق تدل على شخصيتها، بالعقد الثالث من العمر، ملقاة على ظهرها بمسقى مياه، وترتدي ملابسها كاملة، ومغطاة بملاءة سرير، يعلوها قميص طبي خاص بالعمليات الجراحية.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى وجود كانيولا طبية بذراعها اليمنى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، التي أمرت بسرعة كشف غموض الواقعة وطلبت تحريات المباحث.

المصرى اليوم

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