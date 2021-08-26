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مواجهات نارية لأندية الدوري الإنجليزي في الدور الثالث من كأس الرابطة «كاراباو»

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مواجهات نارية لأندية الدوري الإنجليزي في الدور الثالث من كأس الرابطة «كاراباو» مواجهات نارية لأندية الدوري الإنجليزي في الدور الثالث من كأس الرابطة «كاراباو»

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أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كاراباو» التي اقيمت اليوم الخميس 26-8-2021 عن مواجهات نارية بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وبحسب القرعة سيعيد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مواجهة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي عندما يواجه نورويتش سيتي في إطار الدور الثالث من كأس كاراباو.

فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره وستهام يونايتد الذي حقق انطلاقة قوية بالفوز بأول جولتين برباعية في شباك كل من نيوكاسل (4-2) وليستر سيتي (4-1) وتصدر جدول الدوري الإنجليزي البريميرليج.

كما يدخل توتنهام في مواجهة صعبة على مدربه نونو سانتو عندما يواجه فريقه القديم وولفرهامبتون مرة أخرى بعدما فاز عليه في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بهدف نظيف.

وجاءت باقي مواجهات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الأنجليزية كاراباو على النحو التالي:

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