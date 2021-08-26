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إطلاق الحملة الثالثة للتطعيم ضد كورونا بجامعة الوادي الجديد الأحد المقبل

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إطلاق الحملة الثالثة للتطعيم ضد كورونا بجامعة الوادي الجديد الأحد المقبل إطلاق الحملة الثالثة للتطعيم ضد كورونا بجامعة الوادي الجديد الأحد المقبل

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أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أنه سيتم إطلاق الحملة الثالثة للتطعيم ضد لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة، الأحد المقبل وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور القذافى خلف عبدالوهاب مسؤول الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع، ومنسق الحملة بالجامعة إن حملة تطعيم فيروس كورونا تستهدف أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة، للحصول على الجرعة الثانية من خلال التنسيق بين الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع والادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة خلال الفترة من الأحد 29 أغسطس الجارى حتى الخميس ٢ سبتمبر.

وقال إنه تم إعداد خطة عمل للحملة تشمل المبنى الإداري والقطاعات وذلك بمقر المبنى الإداري يوم الأحد 29 أغسطس، والاثنين 30 أغسطس تشمل كليتي التربية والعلوم بمقر كلية التربية، والثلاثاء 31 أغسطس تشمل كليتي الزراعة والطب البيطري بمقر كلية الزراعة، والأربعاء 1 سبتمبر تشمل كليتي الآداب والتربية الرياضية والمدن الجامعية بمقر كلية الآداب، والخميس 2 سبتمبر تشمل تخلفات الكليات والقطاعات بمقر المبنى الإداري، مشيرا إلى أن الهدف هو حماية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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