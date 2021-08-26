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محافظ المنيا: تنفيذ 333 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»

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محافظ المنيا: تنفيذ 333 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» محافظ المنيا: تنفيذ 333 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، بحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

وأضاف المحافظ أن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها تشمل إنشاء محطات معالجة وكذلك محطات رفع وشبكات، حيث سيتم تنفيذ 194 مشروعا بإجمالي تكلفة 12 مليارا و672 مليون جنيه، كما تضم مشروعات مياه الشرب أعمال مد وتدعيم وتوصيل خطوط المياه للمواطنين بإجمالي تكلفة مليار و419 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يتم توصيل باقي المرافق والخدمات تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة لانتهاء الأعمال.

وناقش المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة مما يضعنا أمام مسؤولية كبرى، لتحقيق رضا المواطن ونعمل على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز التي يتم تنفيذ أعمال التطوير بها، بالمتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل العقبات وسرعة إنجاز الأعمال، بالإضافة لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في متابعة تنفيذ الأعمال.

المصرى اليوم

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