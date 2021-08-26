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وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة

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وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة
في إطار رسالتها لخدمة بيوت الله ونشر منهج الوسطية والاعتدال

وزير الشؤون الإسلامية يناقش أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة

ترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم، الاجتماع الأول لمسؤولي الوزارة، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، لمناقشة أعمال وبرامج الوزارة وخطتها العامة، في إطار رسالتها السامية لخدمة بيوت الله والعناية بها ونشر منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وناقش الاجتماع جملة من الأعمال والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة أو ستنفذها وفق اختصاصاتها وتماشياً مع رسالتها في العناية ببيوت الله وخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته لاسيما ما يتصل بالدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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