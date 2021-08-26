ندوة حول ترشيد استهلاك المياه في الزراعة باستخدام الري الحديث بالشرقية

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نفذت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، ندوة إرشادية لعدد من المهندسين الزراعيين بالإدارات الزراعية المختلفة والمزارعين، بعنوان «ترشيد إستهلاك المياه في الزراعة باستخدام طرق الري الحديث»، بحضور الدكتور سامح محمد شداد أستاذ مساعد الأراضي والمياه بقسم علوم الأراضي، والدكتور عبدالتواب متولى زيدان أستاذ مساعد هندسة الري والصرف بقسم الهندسة الزراعية، والدكتورة فاتن سمير أبواليزيد من معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالشرقية، والمهندس محمد إبراهيم سالم مدير إدارة البساتين، والمهندسة إيناس حسين مشرفة البساتين بالمحافظة ومسئول معمل شرق الدلتا، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة، وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين بالزراعة، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الهدف من تنظيم الندوة هو تعريف الحضور بضرورة الإستعانة بكل ما هو جديد في أساليب ونظم الري، وذلك بهدف ترشيد إستخدام المياه وتقليل العمالة وزيادة الإنتاجية، ورفع وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وكذلك الحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور سامح شداد أستاذ مساعد الأراضي والمياه بقسم علوم الأراضي، أنه نظرا لمحدوية مصادر مياه الري فلا بد من الاستعانة بكل ماهو جديد في أساليب ونظم الرى، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة استخدامها للحصول على محصول إقتصادي، لافتا إلى أن طرق الري الحديث تشمل الرى بالتنقيط، والري بالرش، والري تحت السطحي، وهي بدورها تعمل على توفير المياة المستخدمة في الري .

وخلصت الندوة إلى بعض التوصيات منها اتباع تقنيات الزراعة الدقيقة والرى الدقيق عن طريق استخدام أجهزة الاستشعار عن قرب، والتي تقوم بإرسال طيف ذو طول موجى معين، مع استقبال الطيف المرتد وإجراء مجموعة من عمليات النمذجة، بهدف الحصول على خرائط إدارة مكانية لصفات التربة المختلفة، وبالتالى إضافة المدخلات الزراعية من رى أو تسميد ومبيدات بالكمية المطلوبة، وفي المكان الذي تحتاج وفى الميعاد المناسب، ويؤدى تطبيق هذة التقنيات إلى تقليل التكاليف مع تعظيم الإنتاجية،و في نفس الوقت تقليل الأثر البيئى وهو ما يعرف بالزرعة المستدمة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة ،في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين ،وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل، والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.