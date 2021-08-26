وزيرة البيئة» تتابع الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح لشركات البترول بخليج السويس

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي للمنشآت البترولية التي تقوم بالصرف في خليج السويس، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق المستمر بين وزارتي البيئة والبترول، يقوم جهاز شؤون البيئة بتقييم ومتابعة نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات في ضوء المراجعات التي تمت، وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التي تم اعتمادها من قبل الجهاز والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.

وأشارت الوزيرة إلى انتهاء الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء من خطة الإصحاح البيئي ووقف الصرف على البيئة البحرية، وكذلك شركة زيتكو بالبحر الأحمر، ووصلت نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئي لشركة النصر للبترول (٦٥%)، حيث تم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعي بالكامل (حوالى 550 متر مكعب/ ساعة)، ليتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالى (25 مليون جنيه).

وأضافت الوزيرة أنه جار تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعي (المرحلة الثانية) لشركة النصر بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار (351.600 مليون جنيه مصرى)، كما تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر بطول 500 متر بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بشركة السويس لتصنيع البترول لتنفيذ إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالشركة وصلت لـ ٣٥%، بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي (24.3 مليون دولار)، وانتهت شركة السويس للزيت براس بدران من توريد كافة مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي حيث تم التعاقد مع شركة ppu الألمانية وجار متابعتها للانتهاء من اعمال التركيب والتشغيل التجريبي.

وجار وصول الشحنة الثانية من مكونات محطة المعالجة للشركة العامة للبترول على أن تنتهي من كافة أعمال التوريد خلال شهرين، وكذلك شركة الأمل للبترول التي بلغت نسبة التوريد 70% من المحطة، أما بالنسبة لشركة بتروجلف فقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة 80% وجار الانتهاء منها على أن تبدأ المحطة في التشغيل الفعلي خلال 3 شهور.