أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس جامعة سوهاج يتفقد بدء حملة تطعيم الأساتذة والعاملين ضد

Print
رئيس جامعة سوهاج يتفقد بدء حملة تطعيم الأساتذة والعاملين ضد فيروس كورونا رئيس جامعة سوهاج يتفقد بدء حملة تطعيم الأساتذة والعاملين ضد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، بدء أعمال حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، لأعضاء هيئة تدريس والعاملين بالجامعة، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، تماشياً مع اهتمام الدولة وحرص الجامعة على صحة وسلامة كافة منتسبيها.

وأوضح عبدالخالق أن حملة التطعيم ضد ، تشمل في اليوم الأول 400 جرعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وستتم زيادة جرعات التطعيم تدريجياً مع زيادة الأعداد، لافتاً إلى أن التطعيم يبدأ يومياً من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٩ مساء وسوف يستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أن الجامعة ستتخذ بعض الإجراءات الملزمة لتلقى الجميع التطعيم، باعتباره أحد شروط التواجد داخل الحرم الجامعى بداية من العام الجامعى الجديد، مشيراً إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً ببطاقة الرقم القومى بعد الإجابة على عدد من الأسئلة لمعرفة الحالة الصحية، وإذا ما كان المتلقى يعانى من أمراض مزمنة أو يعانى من الحساسية ضد أنواع معينة من اللقاح وأدوية معينة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد