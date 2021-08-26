★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، بدء أعمال حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، لأعضاء هيئة تدريس والعاملين بالجامعة، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، تماشياً مع اهتمام الدولة وحرص الجامعة على صحة وسلامة كافة منتسبيها.

وأوضح عبدالخالق أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، تشمل في اليوم الأول 400 جرعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وستتم زيادة جرعات التطعيم تدريجياً مع زيادة الأعداد، لافتاً إلى أن التطعيم يبدأ يومياً من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٩ مساء وسوف يستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أن الجامعة ستتخذ بعض الإجراءات الملزمة لتلقى الجميع التطعيم، باعتباره أحد شروط التواجد داخل الحرم الجامعى بداية من العام الجامعى الجديد، مشيراً إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً ببطاقة الرقم القومى بعد الإجابة على عدد من الأسئلة لمعرفة الحالة الصحية، وإذا ما كان المتلقى يعانى من أمراض مزمنة أو يعانى من الحساسية ضد أنواع معينة من اللقاح وأدوية معينة.