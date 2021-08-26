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إيقاف أعمال تشطيب وتحويل وحدة من سكني إلى تجاري بحدائق الأهرام

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إيقاف أعمال تشطيب وتحويل وحدة من سكني إلى تجاري بحدائق الأهرام إيقاف أعمال تشطيب وتحويل وحدة من سكني إلى تجاري بحدائق الأهرام

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قام قطاع هضبة الأهرام بالجيزة بإيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بمحل مخالف بالعقار رقم / ٣٧ قطعة ح بحدائق الأهرام، وتم تكسير السيراميك وسحب المُعَدات وجميع مواد التشطيب، ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قام قطاع الهضبة بضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بحدائق الأهرام بالعقار رقم/ ٥٨ قطعة ط، وتم فك الأبواب وسحب الأخشاب والمُعَدات ومصادرة جميع المضبوطات وإيداعها مخازن الحي وتحرير محاضر للمخالفين.

وقامت إدارة المرافق بمتابعة أعمال تركيب غطاء صرف صحي بشارع حدائق الأهرام أمام «مهندس كار».

وواصلت مبادرة «أنت أقوى من المخدرات»، لليوم الثاني على التوالي، بمركز صحة كفرة نصار، برعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومكتب الأمومة والطفولة بالحي، فعالياتها.

المصرى اليوم

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