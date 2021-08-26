الأهلي يستعد لتقديم مهاجمه الجديد القادم من البريميرليج

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يستعد مسؤولو النادي الأهلي لتقديم الصفقات الجديدة التي نجح النادي في حسمها مؤخراً، لجماهير القلعة الحمراء ووسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة.

وأنهى النادي الأهلي في الأسابيع الماضية بشكل رسمي إجراءات التوقيع مع مهاجم فريق برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، ومنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم بيرسي تاو.

وحضر اللاعب إلى القاهرة في الساعات الماضية، وخضع لجلسة تصوير في ملعب مختار التتش في الجزيرة تمهيداً لتقديمه بشكل رسمي لوسائل الإعلام.

ويبلغ بيرسي تاو من العمر 27 عاماً حيث أنه من مواليد 1994، وكان قد تألق في صفوف فريق ماميلودي صن داونز، مما فتح أمامه أبواب الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اللاعب خضع للكشف الطبي في إنجلترا قبل التوقيع معه من جانب النادي الأهلي، وينتظر أن يخضع لفحوصات جديدة في مصر.

ووفقاً لمصادر داخل القلعة الحمراء، فقد نجح النادي الأهلي حتى الآن في حسم ثلاث صفقات حتى الآن هي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، إلى جانب المتألق في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي اللاعب لويس ميكسيوني، نجم فريق سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد ظهير إنبي، وفريق نجوم المستقبل.