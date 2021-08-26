باريس سان جيرمان يحدد مقابلاً خرافياً لبيع مبابي

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وجّه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي طعنة قوية إلى آمال فريق ريال مدريد الإسباني في ضم الموهوب كيليان مبابي، نجم البي إس جي، والذي يسعى ريال مدريد للحصول على توقيعه في الفترة المقبلة.

ومنذ موسمين وإدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، تخطط للحصول على توقيع «مبابي» من أجل تدعيم الفريق بلاعب من العيار الثقيل، أو وفقاً لمصطلح «بيريز» في السنوات الأخيرة لاعب من نجوم المجرة «الجلاكتيكوس».

وأوضحت تقارير فرنسية في الساعات الماضية أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحصول على 220 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب الفرنسي، الذي يعتبره الكثيرون في العالم الخليفة القادم على عرش الكرة العالمية للثنائي: الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعرض نادي ريال مدريد في الفترة الماضية مبلغ 160 مليون يورو للحصول على توقيع «مبابي»، ولكن ناصر الخليفي، رئيس النادي، رفض التفريط في اللاعب تماماً حيث يسعى لبناء فريق جديد قادر على حسم لقب دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد ضم «مبابي» من صفوف موناكو الفرنسي، قبل 4 سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون يورو.