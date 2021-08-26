تعرف على تفاصيل الهدنة الجديدة بين ريال مدريد وبرشلونة

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كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، عن تفاصيل اتفاق جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

وبعيدا عن دوري السوبر الأوروبي، قالت الصحيفة إن مسؤولي برشلونة وريال مدريد بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي، وطدوا علاقتهم الجيدة وتعهدوا بعدم الدخول في مفاوضات مع لاعبين من الناديين الآخرين، ما لم تكن عملية مفيدة للجميع.

جاء ذلك في ظل اهتمام ريال مدريد بلاعب وسط برشلونة إلياكس موريبا، الذي ينتهي تعاقده في صيف 2022 وما زال اللاعب رافضا التجديد بسبب اهتمام الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كشافي ريال مدريد، شجعوا فلورنتينو بيريز على التعاقد مع لاعب برشلونة، بفضل التقارير الرائعة التي سجلوها عنه، ومع ذلك، فقد قرر بيريز أن ينأى بنفسه عن الاهتمام بموريبا، بعد التوصل لاتفاق عدم اعتداء مع خوان لابورتا.

وتسير العلاقة بين برشلونة وريال مدريد حاليا على أفضل ما يرام، وتحديدا منذ وصول لابورتا لرئاسة برشلونة.