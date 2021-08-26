ألعاب القوى بالأهلى يشارك في بطولة منطقة القاهرة

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تشارك فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي الدرجة الأولى وتحت 18 عامًا، في بطولة منطقة القاهرة، التي تقام في الساعة الثانية ظهر غد الخميس، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

ويسعى الأهلي للفوز ببطولة منطقة القاهرة، لمواصلة التربع على عرش ألعاب القوى في مصر، خاصة بعدما توج النادي مؤخرًا بلقب بطولة منطقة القاهرة لفرق تحت 12 و14 و16 و20 عامًا.

وتستعد فرق «ألعاب القوى بالأهلي» للمشاركة في بطولات الجمهورية التي تنطلق في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وقال ياسر داوود المدير الفني لفرق «ألعاب القوى بالأهلي» إنه يسعى لتحقيق البطولة، لمواصلة السيطرة على الألقاب، بعد الفوز بالبطولات السابقة لجميع الفرق، التي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أن الأهلي يستهدف دائمًا الفوز بالبطولات، كما أن جهاز ألعاب القوى يسعى لإعداد جيل مميز من المواهب داخل النادي، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد بشكل جيد لبطولة منطقة القاهرة.

وأشار ياسر داوود إلى أنه يسعى أيضًا من خلال تلك البطولة لتجهيز الفرق، من أجل تحقيق مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية التي ستنطلق بدءًا من منتصف شهر سبتمبر.

ويقود جهاز «ألعاب القوى» بالأهلي، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، فيما يضم الجهاز الإداري كلًّا من: عادل على أبوبكر، المدير الإداري، ووائل عبدالعظيم، ومحمد قطري وناصر عبدالمنعم، ومصطفى عبدالنبي إداريين.