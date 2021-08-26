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أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا مستمر مع النادي حتى إعلان اعتزاله.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية شيكابالا ابن من أبناء الزمالك، وقائد حقيقي لزملائه، كما أنه بذل جهداً كبيراً هذا الموسم، لعب دوراً هاماً في حسم لقب الدوري العام للقلعة البيضاء، وكان قائداً حقيقياً داخل وخارج الملعب، واللاعب مستمر مع الفريق الموسم القادم، فهو يعيش أفضل فتراته الكروية.

واختتم السيد: محمود حمدي الونش يقدم موسماً مميزاً مع الزمالك، وأحد أهم أسباب تتويج الفريق بلقب الدوري العام، كما أن اللاعب رفض عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري السعودي، لكنه فضَل البقاء بصفوف القلعة البيضاء، ولم يضع شروطاً للتجديد.