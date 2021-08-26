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الفنان صلاح عبدالله: الدوري ده بتاع شيكابالا وعبدالشافي

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الفنان صلاح عبدالله: الدوري ده بتاع شيكابالا وعبدالشافي الفنان صلاح عبدالله: الدوري ده بتاع شيكابالا وعبدالشافي

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أعرب الفنان صلاح عبدالله عن سعادته الكبيرة بتتويج نادي بلقب الدوري العام هذا الموسم بعد الفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد على ملعب الدفاع الجوي .

وقال عبدالله في تصريحات تليفزيونية: سعيد بآداء لاعبي الزمالك، والروح القتالية التي غلبت على آداءهم منذ بداية الموسم، وبشكل خاص قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا الذي يعيش أفضل فتراته الكروية الآن، ويقدم موسماً مميزاً رغم مشاركته في بعض المباريات فقط، وفي بعض الأحيان يشارك كبديلاً، بالإضافة إلى محمد عبدالشافي الذي يقدم موسماً رائعاً، وسجل هدفاً في مرمى الاتحاد السكندري، وهو الأكثر تأثيراً في تتويج الفريق باللقب هذا الموسم.

واعتبر أن هذا الدوري هو دوري شيكا وشيفو.

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