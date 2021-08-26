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فريق تحت 13 عامًا بالأهلي يشارك في بطولة منطقة القاهرة للسباحة

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فريق تحت 13 عامًا بالأهلي يشارك في بطولة منطقة القاهرة للسباحة فريق تحت 13 عامًا بالأهلي يشارك في بطولة منطقة القاهرة للسباحة

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يشارك فريق السباحة بالنادي الأهلي تحت 13 عامًا «ناشئين- ناشئات»، في بطولة منطقة القاهرة، التي تنطلق في التاسعة صباح غد الخميس، وتستمر حتى يوم 2 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام فعاليات البطولة على حمام سباحة استاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة 143 ناشئًا، و87 ناشئة من فريق 2008 بالنادي الأهلي.

ويشارك في البطولة 46 ناديًا، تتنافس في البطولة وفقًا لما تم الإعلان عنه من جانب منطقة القاهرة للسباحة.

وكان فريق سباحة الأهلي قد استعد بشكل قوي للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة خلال الفترة الماضية، حيث حرص الجهاز الفني على تكثيف التدريبات، للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة فنية، قبل انطلاق المنافسات.

وكانت منطقة القاهرة قد شددت على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصًا على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، كما قامت بإعادة توزيع جدول منافسات البطولة، لصقل الناحية الفنية وزيادة الاحتكاك المحلي للسباحين، خصوصا مراحل الناشئين، في ظل ارتفاع الأعداد المشاركة في البطولة.

ويقود جهاز «سباحة الأهلي»، محمد علام مديرًا، ومحمد إبراهيم خلف وأمنية دراز مدربين لفريق 2008، وأحمد أسعد مديرًا إداريًّا، وحسين عمر إداريًّا.

المصرى اليوم

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