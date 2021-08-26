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ليفربول ينتظر قرار البريطانية لحسم موقف محمد صلاح مع منتخب

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ليفربول ينتظر قرار الحكومة البريطانية لحسم موقف محمد صلاح مع منتخب مصر ليفربول ينتظر قرار البريطانية لحسم موقف محمد صلاح مع منتخب

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أكد إبراهيم هلهول، المدرب المصري بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على انه سيتم تحديث من البريطانية «الخميس» للدول في القائمة الحمراء بسبب .

وقال هلهول في تصريحات إعلامية: «نتفاءل بخروج من القائمة الحمراء إلى الخضراء بعد التحديث من جانب الحكومة البريطانية لكي يستطيع محمد صلاح ومحمد النني المشاركة مع الوطني خلال مباراتي أنجولا والجابون».

وأضاف: «خلال ساعات سيتم اتخاذ القرار من جانب الحكومة البريطانية بعد التحديث وسيكون هناك اجتماع بين جونسون رئيس الحكومة ووزارة الصحة لحسم الأمر».

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