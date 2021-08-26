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أكد جمال العدل، المنتج السينمائي، توقعه فوز الزمالك ببطولة الدورى خاصة في الدور الثاني بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق.

وقال العدل في تصريحات إعلامية: «أشكر لجنة حسين لبيب وجميع الأعضاء لما قدموه منذ توليهم المسؤولية ويبذلون جهد كبير للغاية وهم سبب حصول الفريق على لقب الدورى هذا الموسم بعد المعاناة التي شهدناها بعد رحيل مرتضي منصور».

وأضاف: «جميع اللاعبين بذلوا جهد كبير وعلى رأسهم شيكابالا الذي أصبح يقوم بواجبات دفاعية، وكارتيرون نجح في الضغط على الأهلى بسبب الانتصارات المتتالية».

وتابع: «مصطفي محمد خسر بعد رحيله عن الزمالك، وأيضا رحيل فرجاني ساسي الذي لولا الزمالك لم يكن ينتقل إلى الدحيل القطري بهذا المبلغ، واتمني انضمام عبدالله السعيد ورمضان صبحي».