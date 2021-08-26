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يبحث حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، مع الإدارة القانونية بالنادي، موقف التونسي فرجاني ساسي، من مكافأة بطولة الدوري.

وفاز الزمالك ببطولة الدوري، بعدما وصل إلى النقطة 79 وبفارق ست نقاط كاملة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، ومتبق لكل فريق مباراة.

ورحل فرجاني ساسي، عن الزمالك، للاحتراف في نادي الدحيل القطري، دون إكمال عقده، وفقاً لما أعلنه مسؤولي الزمالك وقتها.

وطلب حسين لبيب، من الإدارة القانونية بالنادي، إعداد الرأي القانوني الخاص باللاعب، وفقاً للوائح المنظمه للعبة حتى يتثنى للجنة المكلفة بإدارة الزمالك، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال موقف اللاعب من مكافأة الفوز ببطولة الدوري.

ورفض فرجاني ساسي، كل المحاولات التي بذلت معه قبل رحيله عن الزمالك لإقناعه بالتراجع عن موقفه والبقاء داخل القلعة البيضاء دون جدوى.