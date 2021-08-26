التعليم العالي: مد صرف وقبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية حتى 15 سبتمبر المقبل

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مد صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، نظرًا لتأخر بعض نتائج الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

كانت وزارة التعليم العالي أعلنت بدء اختبارات القدرات للشهادات المعادلة الأجنبية والعربية اعتبارا من السبت المقبل وحتى 11 سبتمبر، فيما يتم صرف أوراق التنسيق والتنسيق الإلكتروني حتى نهاية أغسطس الجاري.