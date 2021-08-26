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توصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي على تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، بخلاف الموسم المتبقي له مع الفريق، حتي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية موسم 2025.

وأبدى بن شرقي، موافقته على التمديد بصفة مبدئية بعدما حصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الفترة المنقضية.

وينتظر أن تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك جلسة مع بن شرقي ووكيله مطلع الشهر المقبل للاتفاق على كافة التفاصيل المادية الخاصة بتمديد التعاقد.

وأبدى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، رغبته في تمديد تعاقد أشرف بن شرقي، خصوصاً وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في المباريات فضلاً عن القدرات الفنية والبدنية العالية التي يتمتع بها اللاعب والتي تؤهله لصناعة الفارق لمصلحة الزمالك، سواء في بطولة الدوري أو في دوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وتلقى أشرف بن شرقي، عدة عروض للاحتراف خلال الفترة المنقضية، إلا أن مسؤولي الزمالك رفضوا فكرة رحيله عن الفريق خلال الفترة الحالية نظراً لقدراته العالية وأهميته مع الفريق.