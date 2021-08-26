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يستعيد الطيور المهاجرة ويقترب من ضم عبدالله السعيد

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الزمالك يستعيد الطيور المهاجرة ويقترب من ضم عبدالله السعيد يستعيد الطيور المهاجرة ويقترب من ضم عبدالله السعيد

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حسم حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الجدل حول ملف العائدين من الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: الزمالك لديه أكبر عدد من اللاعبين المعارين هذا الموسم، أكثر من عشرين لاعب، وأوكد أن جميعهم سيعودون إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، ثم يحدد الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون احتياجاته سواء باستمرار أحدهم أو تجديد الإعارة، وعلى رأسهم مصطفى فتحي ورزاق سيسيه ومحمد صبحي.

واختتم السيد: لم تحدث أي اتصالات بين مسئولي الزمالك وعبدالله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز، ولكنني بشكل شخصي أتمنى رؤية اللاعب بالقميص الأبيض الموسم المقبل، فهو لاعب كبير ويمكنه إحداث الفارق لأي نادِ.

المصرى اليوم

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