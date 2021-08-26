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تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخميس، خطاباً من مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، لتقديم التهنئة إلى الوزارة والحكومة المصرية، لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وقالت المدير بالبنك الدولي، في خطابها، إلى أنه لم يكن هذا النجاح والإعتراف الدولي ليتحقق لولا الجهود الحثيثة لوزارة التنمية المحلية لتمكين الإدارة المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج وتعزيز قدراتها المؤسسية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يشير لأهمية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لدفع التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة.

وأوضحت «مارينا»، أن هذا النجاح والإعتراف الدولى به، يبرهن على أهمية تمكين الإدارة المحلية، وإشراك المواطنين في عمليات إتخاذ القرار، وتعزيز التنافسية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتدعيم القطاع الخاص، وكذلك تحسين الإستدامة وكفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية، معربة في خطابها للوزير، عن تطلعها إلى مواصلة التعاون في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات المنبثقة من تنفيذ البرنامج في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، ان برنامج تنمية الصعيد حظي على مدار السنوات الثلاثة الماضية بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، باعتباره جزءاً من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتهما الدولة لتنمية الصعيد، مشيرا إلى أن البرنامج تبنى نهجا فريداً في تحقيق التنمية بالمحافظتين، يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الإجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم تمديده جغرافيا ليشمل محافظات أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة، حيث أن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة، لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية، من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.

ومن جانبه قدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الشكر لبعثة البنك الدولي على إشادتها بالنجاحات التي حققها البرنامج خلال زياراتها للقاهرة الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن البرنامج شهد تحولا جذرياً من مرحلة التعثر في عام ٢٠١٧، إلى مرحلة النجاح غير المسبوق في عام ٢٠٢١، وذلك بفضل دعم ومتابعة القيادة السياسية وعقد أكثر من لقاء مع مسئولي البرنامج، فضلاً عن الدعم الذي تلقاه البرنامج من رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة التسيير، والذي كان يتابع البرنامج بشكل دوري.

وأضاف مدير البرنامج، أن قيادة وإشراف وزير التنمية المحلية، ومتابعته اليومية للبرنامج ودعمه غير المحدود لمكتب تنسيق البرنامج منذ عام ٢٠١٨ حتى الآن، كان علامة فارقة في مسيرة البرنامج، حيث حرص الوزير على التوجيه المستمر نحو تعميم النجاحات التي حققها البرنامج والإصلاحات الهيكلية في نظم عمل ومجالات وسياسات التنمية المحلية على باقي المحافظات.

وأشاد «الهلباوي»، بجهود ودعم مجموعة وزراء لجنة تسيير البرنامج، وهم التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، فضلا عن محافظا سوهاج وقنا.

أكد أن برنامج تنمية الصعيد، كان له إسهام قوي ومؤثر في تخفيض الفقر وتعزيز تنافسية سوهاج وقنا، فضلا عن دعمه ومساهمته في جهود الدولة لتطوير الريف بوصفه جزءً من استراتيجية شاملة يرعاها رئيس الجمهورية، لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، وقد أثمرت جهود الدولة في تنفيذ البرنامج على اختياره ضمن أفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة، فضلا عن تبني البنك الدولي للبرنامج كنموذج ناجح يمكن تعميمه عالمياً.