انتهاء أزمة جنش.. والزمالك يرفض رحيله

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أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق، اعتذر للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وبقية زملائه، عما بدر منه قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، حينما غادر معسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بسبب رفضه الجلوس احتياطياً لزميله محمد أبوجبل.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: محمود جنش أحد قادة الزمالك، وأخطأ واعتذر عن خطأه، وهو أحد اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الفريق بلقب الدوري العام، كما أنني تعجبت بكل ما يثار حول رغبة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون في رحيل الحارس، وهو كلام عار تماماً من الصحة، واللاعب مستمر مع الفريق الموسم المقبل بشكل طبيعي.