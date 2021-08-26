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«تموين الإسكندرية»: تحرير 36 محضرًا لمحال خالفت شروط الأوكازيون

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«تموين الإسكندرية»: تحرير 36 محضرًا لمحال خالفت شروط الأوكازيون «تموين الإسكندرية»: تحرير 36 محضرًا لمحال خالفت شروط الأوكازيون

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضرورة التعاون المثمر والكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتوفير سبل الدعم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيداً الأوكازيون الصيفي الذي أطلقته وزارة والتجارة الداخلية في 2 أغسطس ويمتد حتي 15 سبتمبر المقبل، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار دون إلزامها بأى نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن اجمالي المحال المشاركة في الاوكازيون في الاسكندرية بلغ 418 محل بأنشطة متنوعة على رأسها (الملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية، والادوات المنزلية، والسجاد والمفروشات بالاضافة إلى انشطة اخرى)، مشيرا إلى ان النسبة الاكبر بين المحال المتقدمة لمديرية التموين لطلب التصريح كانت من فئة محال الملابس الجاهزة، لافتا إلى أنه على من يرغب من أصحاب المحلات في المشاركة في الأوكازيون الصيفى بالتوجه إلى مديرية التموين للحصول على التصاريح للمشاركة في الأوكازيون.

وأكد أن المديرية شنت العديد من حملات على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصريح من مديرية التموين للمشاركة في الأوكازيون، وتم تحرير 36 محضر لبعض المحال التي طبقت الاوكازيون دون تصريح من المديرية وذلك لضمان الالتزام بالأسعار التي تم الاتفاق عليها.

المصرى اليوم

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