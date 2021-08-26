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حرص رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق على تهنئة جماهير نادي الزمالك بتتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري العام للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد الفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية أهنئ جماهير الزمالك بالتتويج بلقب الدوري العام هذا الموسم، وهو تتويج مستحق منذ بداية الموسم، فالفريق يتصدر جدول ترتيب المسابقة منذ الجولة الأولى، لذلك فهو استحق التتويج بالدوري العام.

واختتم عبدالعال: على الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون ومجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، الإعداد للموسم المقبل من الآن، للحفاظ على لقب الدوري الموسم المقبل.