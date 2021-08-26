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أعرب محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته الغامرة بتتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري العام للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وذلك عقب الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة وحسم اللقب بشكل رسمي.

وقال الإتربي في تصريحات للبرنامج في الجول الزمالك استحق التتويج بلقب الدوري العام عن جدارة، فالفريق يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، وتعامل مع كل مباراة بمثابة مباريات كؤوس، دون النظر إلى نتائج المنافس.

واختتم الإتربي: التجديد للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، أمر محسوم تماماً، واطمئن جماهير الزمالك أننا سنعقد جلسة مع المدرب ووكيله لحسم ملف تجديد تعاقده.