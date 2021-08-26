تدريب الصيادين على الحفاظ علي الكائنات البحرية المهددة بالانقراض

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ورشة عمل للصيادين في بحيرة البردويل حول السلامة البحرية والحفاظ الحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، من خلال الشراكة مع جمعية كنوز البردويل للتنمية الشاملة وبحيرة البردويل والهيئة العامة للثروة السمكية وبمشاركة أساتذة من معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش

وقال الشيخ عرفات خضر، رئيس مجلس ادارة الجمعية، أنه خلال الورشة تم تعريف الصيادين بانواع الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والتي يجب المحافظة عليها وعدم صيدها لتعزيز سبل السلامة والامان للصيادين العاملين في بحيرة البردويل وحمايتهم من الاخطار التي قد تتهدد حياتهم حيث تعتبر مهنة الصيد البحري من اعلي المهن خطورة على مستوي العالم ذلك طبقا لمنظة الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة .

تابع خضر، أنه يعتبر التدريب هو الاول من نوعه لمجتمع الصيادين ببحيرة البردويل والذي يشتمل على مستلزمات الحماية، حيث ركز المشروع على توفير وسائل تعزيزالسلامة البحرية للصيادين من خلال تسليم عدد 25 من الصيادين المشاركين في التدريب مجموعة من وسائل الحماية ( سترة نجاة – بدلة صيد – اطواق نجاة – كشافات يدوية – شنطة اسعافات اولوية ).

ويهدف المشروع من خلال محور الثروة السمكية إلى مساعدة عدد 600 صياد في شمال سيناء على تطوير مهارتهم في مجال الصيد البحري من خلال تقديم التدريب والدعم الفني وتوفير الخامات اللازمة لتطوير صناعة الصيد البحري وتوفير مركز صيانة لقواربهم مما يحسن من بيئة العمل ويساعد على تطوير المهنة والارتقاء بالمستوي المعيشي للصيادين واسرهم بشمال سيناء.