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محافظ المنيا يطالب رؤساء المدن بالتيسير على المواطنين لاستكمال التصالح في مخالفات البناء

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محافظ المنيا يطالب رؤساء المدن بالتيسير على المواطنين لاستكمال التصالح في مخالفات البناء محافظ المنيا يطالب رؤساء المدن بالتيسير على المواطنين لاستكمال التصالح في مخالفات البناء

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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على الإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة بعد أن قام المواطنون بتسديد مقدم الجدية المنصوص عليه في القانون لتوفيق أوضاعهم المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء اللجان الفنية، ومديري الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان الفنية المشكلة، للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين.

بحث المحافظ الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح في نطاق القرى وقبول التصالح على الطلبات المقدمة في هذا الشأن.

كما بحث المحافظ جميع المحاور المُتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية، وسُبل تذليلها، مشددا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها لإنهاء إجراء المعاينات اللازمة للمباني المخالفة، لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، مؤكدا أنه تتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف.

المصرى اليوم

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