أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة سلاح ومخدارت في الخانكة

Print
حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة سلاح ومخدارت في الخانكة حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة سلاح ومخدارت في الخانكة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بالخانكة، بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات وكمية متنوعة من المواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في حيازة الأسلحة النارية والإتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وهم «أ ر أ»30 سنة، عاطل، و«م ع ف»، 31 سنة عاطل سبق اتهامه في 2 قضية و«م م ع»، 26 سنة عاطل وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 طلقات و500 جرام هيروين، و400 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1290 جنيها، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والاموال حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012