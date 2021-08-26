حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة سلاح ومخدارت في الخانكة

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ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بالخانكة، بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات وكمية متنوعة من المواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في حيازة الأسلحة النارية والإتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وهم «أ ر أ»30 سنة، عاطل، و«م ع ف»، 31 سنة عاطل سبق اتهامه في 2 قضية و«م م ع»، 26 سنة عاطل وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 طلقات و500 جرام هيروين، و400 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1290 جنيها، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والاموال حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.