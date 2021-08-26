نائب رئيس الجمعية العربية للذكاء الاصطناعي: 85 مليون وظيفة نمطية يفقدها العالم بحلول 2025 (صور وفيديو)

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قال المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات في الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى، أنه بحلول عام 2025 ستختفى 85 مليون وظيفة نمطية من العالم، لتحل محلها 97 مليون وظيفة أخرى تتماشى مع العصر التكنولوجى، وذلك بناءاً على توصيات المؤتمر الإقتصادي العالمي المنعقد بشهر أكتوبر الماضي.

وأضاف «القبانى»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن جائحة كورونا عجلت كثيرا باستخدام الأشخاص للتكنولوجيا سريعاً والتواصل عن بعد والتعليم أصبح من المنزل وقطاع كبير بدأ تغيير نمط حياته، على الرغم من انه كان صعبا عليهم هذا النمط من التعليم في الفترة السابقة لكورونا.

وقال أنه بحلول عام 2025 هناك 85 مليون وظيفة نمطية ستختفي وتودع العالم، ليحل محلها ٩٧ مليون وظيفة مستقبلية جديدة يتجه إليها العالم تحل فيها الآلة محل الانسان، أبرزها وظائف محلل بيانات ومبرمج ومُصنع الروبوت، فيما تختفي الوظائف النمطية والإدارية.

وأشار إلى أن الوظائف المهددة بالاختفاء وتودع العالم بعد 3 سنوات، أبرزها والسائقين والمحاسبين والمترجمين وتوصيل الدليفرى وكل الوظائف الروتينية النمطية وبعض التخصصات الطبية والهندسية حيث ستكون الوظائف مختلفة تماما ومتغيرة كثيراً، مشيرا إلى أنه حتى المواد التدريسية سيتم تغييرها، وسيقوم الطلاب بدراسة مواد لا نعرفها الان يتولون وظائف لا نعرفها الان.

وأكد على ضرورة تعليم الأجيال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي كى نضمن الأمان لهم التكنولوجيا في المستقبل لكي يجدوا وظائف وأن يكونوا منتجين ومطورين ومصدرين لها وليسوا مستخدمين ومستوردين لها.

«المصرى اليوم» تلتقى المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات في الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى:

المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات فى الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى

المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات فى الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى

المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات فى الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى

المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات فى الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى

المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات فى الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى

المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات فى الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى

المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات فى الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى

المهندس أيمن القبانى، رئيس قطاع الروبوتات فى الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية والروبوت، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى