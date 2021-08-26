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بمشاركة ١٥ أسقفًا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس بديره ببرية شيهيت

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بمشاركة ١٥ أسقفًا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس بديره ببرية شيهيت بمشاركة ١٥ أسقفًا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس بديره ببرية شيهيت

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دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير القديس مقاريوس الكبير ببرية شيهيت، بمشاركة ١٥ من الآباء الأساقفة.

كان قداسة البابا قد أزاح، لدى وصوله الدير، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكاتدرائية، وتم تدشين ثلاثة مذابح على أسماء قديسي الدير، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

والمذابح التي تم تدشينها، المذبح الرئيس على اسم القديس مقاريوس الكبير والمذبح البحري على التسعة والأربعين شهيدًا شيوخ شيهيت والمذبح القبلي على اسم القديس يوحنا القصير.

وقال البابا في كلمة قصيرة ألقاها عقب التدشين أن يوم أمس (١٩ مسرى - ٢٥ أغسطس)، كان تذكار إعادة جسد القديس مقاريوس إلى ديره ببرية شيهيت، مشيرًا إلى أن مثلث الرحمات المتنيح الأنبا إبيفانيوس هو من وضع حجر أساس الكاتدرائية الجديد وأن آباء الدير أكملوا العمل، وأشاد قداسته بالجهد الذي بذله المهندسون والعاملون الذين قاموا بعملية البناء.

شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه بالبراري، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

كما شارك في الصلوات القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

بمشاركة ١٥ أسقفًا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس بديره ببرية شيهيت
بمشاركة ١٥ أسقفًا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس بديره ببرية شيهيت
بمشاركة ١٥ أسقفًا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس بديره ببرية شيهيت
بمشاركة ١٥ أسقفًا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس بديره ببرية شيهيت
بمشاركة ١٥ أسقفًا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس بديره ببرية شيهيت

المصرى اليوم

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