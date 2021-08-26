مياه المنيا : رسائل SMS لمواطني المحافظة لمعرفة مواعيد الأعطال والصيانات

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة أطلقت خدمة إرسال رسائل SMS لمواطنى محافظة المنيا، لإخطارهم بمواعيد الأعطال والصيانة، لتكون من أولى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنفذ هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تشمل إرسال رسائل للمواطنين بكافة شبكات المحمول المختلفة وتغطية المحافظة بالكامل بهذه الخدمة بالإضافة إلى أرقام الخط الساخن ١٢٥ أو الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦و٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣وخدمة الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧والموقع الإلكترونى للشركة وصفحتها على الفيس بوك.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى التطوير والتحديث لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنياوى، فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ خطط التحول الرقمى وتوفير حياة كريمة لمواطنى المحافظة.