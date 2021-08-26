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جمعت بين زوجين ..ماذ فعل رب أسرة عاد من الخارج فوجد عشيق زوجته داخل الدولاب

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جمعت بين زوجين ..ماذ فعل رب أسرة عاد من الخارج فوجد عشيق زوجته داخل الدولاب جمعت بين زوجين ..ماذ فعل رب أسرة عاد من الخارج فوجد عشيق زوجته داخل الدولاب

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أخلت جهات التحقيق فى مايو سبيل ربة منزل متهمة بالزنا، تبين من التحقيقات أن زوجها عاد من خارج المنزل فى موعد غير الذى اعتاد عليه وفتح الباب وعندما دخل شعرت به الزوجة فأخفت عشيقها داخل دولاب الملابس .

أضافت التحقيقات ان الذوج تمكن من الغمساك بالعشيق واتصل بالشرطة التى حضرت على الفور والقت القبض على الزوجة والعشيق متلبسين بالزنا ، ، وتبين أنها بحوزتها عقد زواج عرفى من العشيق أى انها جمعت بين زوجين عرفى ورسمى فى وقت واحد.

أكدت التحقيقات ان الزوج فكر فى مستقبل اطفاله وقرر التنازل عن تحريك دعوى الزنا ضد زوجته فاخلت جهات التحقيق سبيلها بعد تنازل الزوج .

بدات الواقعة ببلاغ تلقاه قسم 15 مايو من احد الأشخاصيدعى حازم قال فيه انه ضبط زوجته هند ،متلبسه بالزنا ،تم ضبط الزوجة والعشيق تم اقتياد المتهمين للقسم وبعد أيام من التحقيقات تنازل الزوج عن تحريك دعوة بالزنا ضد زوجته لكنه قام بتطليقها .

المصرى اليوم

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