ضرب وحرمان من الطعام وعلاج بأساليب بدائية.. «صحة الإسكندرية» تفاجئ 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

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فاجأت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى، مراكز علاج الادمان في المحافظة، من خلال حملة مفاجئة على عدد من مراكز علاج الإدمان بدائرة قسمى شرطة أول العامرية والدخيلة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى .

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة شملت مركزين لعلاج الإدمان بمنطقة أبوتلات وأربعة بمنطقة أبويوسف بالساحل الشمالى الغربى للمحافظة، حيث تبين أن من بينها مركزا واحدا مرخصا وخمسة مراكز غير مرخصة.

وأوضح «السقعان» أن تلك المراكز غير المرخصة تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية ودون إشراف طبى، ويقوم على علاجهم أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة، ويتعرض المدمنين إلى الإهانة وسوء المعاملة التي تصل إلى حد الضرب والحرمان من الطعام.

وقال وكيل الوزارة أنه تم اصطحاب عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة إلى أقسام الشرطة وتحرير محاضر ضدهم لقيامهم بممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشأة طبية غير مرخصة وحيازة أدوية مخدرة، وتعريض صحة المرضى للخطر وجارى عرضهم على النيابة العامة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لتلك المنشآت.